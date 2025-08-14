Halil Umut Meler Sheriff-Anderlecht maçını yönetecek

Hakem Halil Umut Meler, bugün UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Sheriff ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Abdullah Bora Özkara yapacak.



Cihan Aydın'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonundan Bejamin Brand, AVAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.