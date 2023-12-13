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Halil Umut Meler taburcu edildi

Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi. Meler, İzmir'e ailesinin yanına gidecek.

Halil Umut Meler taburcu edildi

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Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu.

11 günlük bebeği olan Meler, İzmir'e ailesinin yanına dönecek. 

"KIRIK ZAMANLA İYİLEŞECEK"

Hastaneden yapılan açıklamada, "Hocamızı taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır.

Gözündeki şişlik dışında sorunu kalmadı. Sporcu olduğu için her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travmadan boyunda düzleşme oluştu. Tedbir amaçlı boyunluk taktık.

Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı. Kanama da yok." denildi.

Halil Umut Meler taburcu edildi - 1

VİDEO:  HALİL UMUT MELER TABURCU EDİLDİ

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