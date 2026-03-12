Halil Umut Meler'den Avrupa'da tartışmalı karar. "Kesinlikle olamaz, temas bile yok"

Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayer Leverkusen konuk ettiği İngiliz temsilcisi Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in verdiği penaltı maça damga vurdu.

Leverkusen 1-0 öndeyken 89. dakikada Madueke, Grimaldo ile girdiği mücadele sonrasında kendisini yerde buldu. Meler bu pozisyon sonrası penaltı verdi.



MAÇ SONUNDA TEPKİ: KESİNLİKLE OLAMAZ

Meler'in çaldığı penaltıyı Havertz gole çevirdi ve müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Leverkusen cephesi maç sonunda Meler tepki gösterdi.

Meler’in verdiği penaltı kararı sonrası sahadan beraberlikle ayrılan Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Hjulmand maç sonu konuştu.

Hjulmand, "Hakemin kararı yanlıştı. Kesinlikle böyle bir penaltı olamaz. Neredeyse temas bile yoktu." ifadelerini kullandı.