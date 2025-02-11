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Halil Umut Meler'e Avrupa'da görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avrupa Ligi'ndeki Club Brugge-Atalanta maçını yönetecek.

Halil Umut Meler'e Avrupa'da görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 12 Şubat Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçını yönetecek.

Belçika'nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

DÖRDÜNCÜ ARDA KARDEŞLER

Karşılaşmada dördüncü hakem Arda Kardeşler olacak. Ayrıca mücadelede VAR’da Hollanda Federasyonu'ndan Pol van Boekel olacak.

AVAR görevini ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod üstlenecek.

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