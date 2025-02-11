Halil Umut Meler'e Avrupa'da görev
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avrupa Ligi'ndeki Club Brugge-Atalanta maçını yönetecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 12 Şubat Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçını yönetecek.
Belçika'nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
DÖRDÜNCÜ HAKEM ARDA KARDEŞLER
Karşılaşmada dördüncü hakem Arda Kardeşler olacak. Ayrıca mücadelede VAR’da Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel olacak.
AVAR görevini ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod üstlenecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Uefa Avrupa Ligi
- Futbol
- Maç
- Hakem