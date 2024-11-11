Halil Umut Meler'e saldırı davası: Faruk Koca, hapis cezasına çarptırıldı
Maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu hakeme saldırıya ilişkin dört sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Koca'ya hakem Halil Umut Meler'e saldırı davasında 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Koca'ya verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykru Rizespor arasında oynanan mücadelede son düdükle birlikte saha karışmıştı.
Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.
Bu olayların akabinde Koca, başkent ekibindeki görevinden istifa etmişti.
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