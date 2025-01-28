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Halil Umut Meler'e UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev

TFF, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında görev alacağını açıkladı.

Halil Umut Meler'e UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev

Türkiye Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı Halil Umut Meler'in UEFA müsabakasında görev alacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Meler'in 29 Ocak Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yöneteceği belirtildi.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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