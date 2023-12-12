Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca'nın doktorundan açıklama

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.



Hakem Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karışırken, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Halil Umut Meler’e yumruk attı.

Yaşanan olayın ardından Halil Umut Meler hastaneye kaldırılırken, Faruk Koca da Ankara'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Koca'nın bulunduğu hastanede kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Erdoğan İlkay, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"24 SAAT MÜŞAHADE ALTINDA TUTULACAK"

Prof. Dr. İlkay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce sağ koroner arterine stent taktığım hastamızın 190'a 100 kan basıncı ve göğsünde baskıyla geldi. EKG değişikliğinin olmasından dolayı yaşanan bir durum. 24 saat boyunca 3 kez 2 saat arayla enzim takılacak. Şu anda kan basıncı 150'ye aşamalı olarak indirildi. Göğüs ağrısı için ilaç başlandı. İlk enzimleri normal. 2'nci ve 3'üncü enzimlerin sonucuna göre anjiyo yapıp yapmamaya karar vereceğiz. 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak. Genel sağlık durumu şu anda iyi."



Prof. Dr. İlkay, Koca'nın hastaneden sevk edildiğine yönelik görüntüler için ise "Burası bir hastane. Yüzlerce kişi toplanıp tezahüratta bulununca kapıdan çıkarıp üst kapıdan tekrar hastaneye alarak yatışını yaptık" dedi.