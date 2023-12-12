Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca'nın doktorundan açıklama

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.
Hakem Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karışırken, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Halil Umut Meler’e yumruk attı.
Yaşanan olayın ardından Halil Umut Meler hastaneye kaldırılırken, Faruk Koca da Ankara'daki özel bir hastaneye götürüldü.
Koca'nın bulunduğu hastanede kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Erdoğan İlkay, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"24 SAAT MÜŞAHADE ALTINDA TUTULACAK"
Prof. Dr. İlkay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce sağ koroner arterine stent taktığım hastamızın 190'a 100 kan basıncı ve göğsünde baskıyla geldi. EKG değişikliğinin olmasından dolayı yaşanan bir durum. 24 saat boyunca 3 kez 2 saat arayla enzim takılacak. Şu anda kan basıncı 150'ye aşamalı olarak indirildi. Göğüs ağrısı için ilaç başlandı. İlk enzimleri normal. 2'nci ve 3'üncü enzimlerin sonucuna göre anjiyo yapıp yapmamaya karar vereceğiz. 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak. Genel sağlık durumu şu anda iyi."
Prof. Dr. İlkay, Koca'nın hastaneden sevk edildiğine yönelik görüntüler için ise "Burası bir hastane. Yüzlerce kişi toplanıp tezahüratta bulununca kapıdan çıkarıp üst kapıdan tekrar hastaneye alarak yatışını yaptık" dedi.
TEDAVİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINACAK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaşanan olayın ardından bir açıklama yapmıştı.
Bakan Kaya, Faruk Koca'nın emniyet güçleri gözetiminde tedavi gördüğünü ve tedavinin ardından gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini söylemişti.
FARUK KOCA KİMDİR?
Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.
Lise mezunu olan Faruk Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.
Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.
2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.
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