Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Hofer'i kadrosuna kattı

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Kanadalı smaçör Brodie Hofer'i renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezonda mavi-beyaz formamız altında mücadele edecek olan Brodie Hofer'e ailesine hoş geldin diyor; sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Voleybola Kanada'da Trinity Western University takımında başlayan 1999 doğumlu, 199 cm boyundaki Hofer, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkesinin formasını giydi.

