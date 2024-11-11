Halkbank-Saint Nazaire VB Atlantique voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonuna sahasında Fransız temsilcisi Saint Nazaire VB Atlantique maçıyla başlayacak. Halkbank, D Grubu'nda Saint Nazaire VB Atlantique ile İtalya'dan Sir Sicoma Monini ve Çekya'dan Jihostroj CESKE ile mücadele edecek. İşte, Halkbank-Saint Nazaire VB Atlantique maçına dair bilgiler...



Halkbank–Saint Nazaire, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi maçı, 13 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Saat 18:00'da başlaycak müsabakanın yayıncı kanalı henüz belli değil.



TAKIM KAPTANI KONUŞTU



Takım kaptanı ABD'li pasör Micah Ma'a, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak istediklerini ifade etti.



Karşılaşmaya odaklarını ve akıllarında galibiyetten başka bir sonuç olmadığını vurgulayan Ma'a, şunları kaydetti:



"Bu yıl da CEV Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için çok heyecanlıyız. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Gruba galibiyetle başlamanın önemini biliyoruz. İvme ve güven kazanabilmemiz için galibiyet çok önemli. Camia olarak odaklandık. İstediğimizi alacağımıza inanıyoruz ve taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Bir sonraki aşamanın, takımın sezonun o bölümünde nasıl oynadığı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bence ekip olarak iyi oynuyorsak, sonraki aşamalarda bazı takımları şaşırtabiliriz."

