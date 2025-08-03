Halkbank Voleybol Takımı, Leal ile yola devam dedi

Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında tecrübeli smaçör Yoandy Leal Hidalgo ile yoluna devam etme kararı almıştır. Yoandy Leal’e Halkbank forması altında başarılarla dolu ve sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Küba ve Brezilya milli takımlarıyla dünya şampiyonasında podyuma çıkan 36 yaşındaki voleybolcu, büyük kısmı Brezilya ve İtalya liglerinde geçen kulüp kariyerinde ise CEV Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası kupalarını kaldırdı.