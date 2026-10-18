Halterde altın madalya. Tuana Süren, Avrupa şampiyonu

Arnavutluk’un Durres şehrinde organize edilen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nın 6. gününde podyuma çıkan milli sporcu Tuana Süren büyük bir başarıya imza attı.

Genç Kadınlar +86 kiloda mücadele eden Süren; koparmada 108 kg, silkmede 133 kg ve toplamda 241 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan milli sporcuyu, antrenörlerini ve kulübünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.