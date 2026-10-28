Halterde ilk madalyalar Özbek'ten geldi
28.10.2026 18:57
DHA
Muhammed Furkan Özbek son Dünya şampiyonu olarak yarıştı.
65 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparma ve toplamda gümüş, silkmede ise bronz madalya kazanarak, Dünya 2.'si oldu.
Çin’in Ningbo kentinde gerçekleştirilen Dünya Halter Şampiyonası’nda, Dünya şampiyonu milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kilo kategorisinde Dünya 2.'si oldu.
Koparmada 147 kilo kaldıran Özbek, bu kategoriyi ikinci sırada tamamladı.
Silkmede 183 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya uzanan milli halterci, toplamda 330 kiloya ulaşarak dünya 2’nciliği elde etti.
Böylece Türkiye, şampiyonanın ikinci gününde ilk madalyalarını kazandı.