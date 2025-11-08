Hamburg - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )
Almanya’da heyecan Hamburg - Dortmund maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Hamburg - Dortmund karşı karşıya geliyor. Dortmund zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Hamburg - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
HAMBURG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Hamburg - Dortmund kozlarını paylaşıyor. Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacakkarşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.