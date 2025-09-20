Hamburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Almanya Bundesliga)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Bundesliga’da sonucu merakla beklenen maçında Hamburg ve Heidenheim kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Heidenheim zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Hamburg - Heidenheim mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



HAMBURG - HEİDENHEİM MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın kritik mücadelesinde Hamburg - Heidenheim karşı karşıya geliyor. Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 16:30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

