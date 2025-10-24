Hamburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Hamburg - Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Wolfsburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Hamburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



HAMBURG - WOLFSBURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Hamburg - Wolfsburg kozlarını paylaşıyor. Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.30’ da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

