Hamburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Hamburg - Wolfsburg maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Hamburg - Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Wolfsburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Hamburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
HAMBURG - WOLFSBURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Hamburg - Wolfsburg kozlarını paylaşıyor. Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.30’ da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
