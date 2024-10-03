Hami Mandıralı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü oldu.



Yeniden TFF bünyesine dönmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Mandıralı, "Burası bizim kalbimiz, ruhumuz, ailemiz, yuvamız. Hayatımızda millî takımdan önemli hiçbir şey yok. Profesyonel yaşamda birçok önemli konu vardır ama millî takım daima birinci sıradadır. Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olarak göreve geldiğim için çok mutluyum. Mevcut antrenörlerimiz ile beraber çok çalışarak, millî takımlarımıza yeni kimlikler ve figürler kazandırmaya uğraş vereceğiz. Her bölgeyi tarayacağız ve araştıracağız.." dedi.

KARİYERİ



2005 yılında TFF bünyesinde Genç Milli Takımlar Antrenörü olarak antrenörlük kariyerine başlayan 56 yaşındaki Mandıralı, 2008-2009 döneminde Ümit Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Daha sonra Trabzonspor ve Antalyaspor'da teknik direktör olarak çalışan Mandıralı, son olarak 2019-2023 yılları arasında TFF'de Millî Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü olarak görev yaptı.