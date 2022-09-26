Hamit Altıntop: Stefan Kuntz ile devam ediyoruz

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Faroe Adaları karşısında alınan mağlubiyet için üzgün olduklarını dile getiren Hamit Altıntop, "Bizler de olumlu karşılamıyoruz. Üzgünüz, kötü bir akşamdı. Oyun ve mağlubiyet kabul edilecek değil, bunun farkındayız. Hepimiz öz eleştiri yapıyoruz, sorumluluğu da üstleniyoruz. Bugün de bir kaçış yok" diye konuştu.



"KABUL ETMEME GİBİ BİR ORTAM VAR. ELEŞTİRİ OLACAKTIR. BU ELEŞTİRİ YAPICIYSA"



TFF'de yeni bir yönetimin göreve geldiği, aralarındaki iletişimin de oldukça iyi olduğunu dile getiren Hamit Altıntop, "Genel değerlendirme yapmak istiyorum. Biz bir futbol ülkesiyiz, futbolu konuşmayı, eleştirmeyi yapıyoruz ve yapmamız da gerekir. Bunları yaparken hangi anlamda yapıyoruz? İleriye taşımak için mi yapıyoruz, geliştirmek için mi yapıyoruz? Bunlara dikkat etmemiz gerektiğine inanıyoruz. İletişim araçları artıyor, dijital inanılmaz bir şekilde gelişiyor. Herkes özgür bir şekilde fikirlerini söyleyebiliyor. Ama hala 30 yıl önceki medya oyunları da var. Bunlara prim vermemek gerekir. Hedef birinci olmaktı, birinci olduk. Evet, kötü bir görüntü verdik bunu da kabul ediyoruz. Ama biz bunun bir süreç olduğunu ve değişimin zaman alacağını da söyledik. Biz nasıl dört maçta dört galibiyetten sonra ortaya çıkmadıysak bugün de öz eleştiri yapıp bunu kabul ediyoruz. Yeni bir yönetim geldi, yeni bir başkan var. İletişimimiz gayet iyi. Başladığımızın iyi bir yol olduğuna inanıyoruz. Bunu beyan etmemize rağmen bir mutsuzluk var. Kabul etmeme gibi bir ortam var. Eleştiri olacaktır. Bu eleştiri yapıcıysa, tüm paydaşları kapsıyorsa başımızın üstünde yeri var. Bizim burada bireysel bir hedefimiz yok. Türk futbolunu ileri taşımak istiyoruz ve buna gönül vermiş insanlar olarak 30 hatta 40 yıl önceki medya oyunlarına mahal vermeyelim" şeklinde konuştu.



"BU KABUL EDİLMEYECEK BİR KONU OLACAK. BUNU OYUNCULARIMIZA DA HİSSETTİRECEĞİZ"



Faroe Adaları karşısında alınan mağlubiyetin kabul edilemeyeceğini ve bunun oyunculara da hissettirileceğinin altını çizen Altıntop, "Oyunu hocamız değerlendirecektir ama koşmazsanız, bacağınızı ya da kafanızı araya sokmazsanız Faroe Adaları'na da yenilirsiniz. Bu kabul edilmeyecek bir konu olacak. Bunu oyuncularımıza da hissettireceğiz. Sorumlu antrenörlerle de konuşacağız. Hoca ekibi 24 saat sağlam bir temel için uğraşıyor. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte bunun stratejisini de konuşacağız" ifadelerini kullandı.



"HOCAYLA DEVAM EDİYORUZ"



Teknik direktör Stefan Kuntz ile yola devam edileceğini vurgulayan Hamit Altıntop, "Ben üç gün önce söyledim, böyle bir konu yok ve buna anlam veremiyoruz. Bizim hedefimizde Dünya Kupası vardı, olmadı. Sonra amacımız B Ligi'ne çıkmaktı, bunu başardık. Son iki maçtaki görüntümüzün kabul edilemez olduğunu da kabul ediyoruz. Şimdiki hedefimiz Avrupa Şampiyonası Elemeleri. Lüksemburg maçında 6-7-8 gol atabilirdik ve oyundan kopmadık. Bugünkü ilk devre için şaşkınız, bunu da biliyoruz. Bu takım iki kere B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüş. İlkinde B Ligi'nde kalma nedeni formatın değişmesi. Ağır bir Avrupa Şampiyonası geçirmişiz. Yeni hocamızla iyi bir ivme yakalamışız. Bunun uzun bir yol olduğunu söyledik. Bunlar da olacak. Ben milli takım sorumlusu olarak başkanımızla iletişim kurarak bizimle aynı fikirde olduğuna yönelik fikirlerini belirtmesine rağmen ciddiye alınmaması nedeniyle medya oyunları diyorum. Ben bugün buradayım, yarın olmayabilirim. Biri bir iddia ortaya atıyor, manşet yapılıyor. Böyle olur mu ? Ben rica ediyorum, medya grubu olarak altyapıları da analiz edin, oralarda da baskı yapalım. Bu kadar para dönen yerde temel atamamışız. Ben bugünkü gerçeği kabul ediyorum, bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ama paydaşların hepsi uyumlu ve iç içe olmazsa ilerleyemeyiz. Hoca değişir, Ahmet gider Mehmet gelir. Bu hiç önemli değil. Ben sorumluyum. Hocayla devam ediyoruz" diye konuştu.