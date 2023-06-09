Hamit Altıntop'un Şampiyonlar Ligi favorisi: Gönlüm Hakan Çalhanoğlu’ndan yana

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elçisi Hamit Altıntop, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın formasını giydiği Manchester City ile Türkiye A Milli Takımı’nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun top koşturduğu Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde gönlünün Çalhanoğlu’ndan yana olduğunu söyledi.



Altıntop, Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapacak olmasının 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesine nasıl etki edeceğine ilişkin ise şunları söyledi:



“2028 ve 2032’yi biraz daha kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir. Ama ben inanıyorum ki çok iyi hazırlandık. Ciddi şekilde zaten ülke olarak, şehir olarak çok tecrübemiz de var. Çok önemli profesyonellerimiz var. Çok iyi geçeceğine inanıyorum. İki takım da çok iyi bir durumda. İki farklı takım; birisi daha ofansif, Pep Guardiola, diğeri İtalyan, taktik anlamda, defansif anlamda iyi pozisyon alan bir takım. Çok zor bir maç olacak.”



“HAKAN’A BİRAZ DAHA DESTEKÇİYİZ”



Manchester City-Inter finalinin aynı zamanda iki Türk futbolcuyu da karşı karşıya getireceğini hatırlatan Altıntop, “Bir takımda İlkay Gündoğan var. Diğer takımda da A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu var. Gönlüm biraz daha Hakan’dan yana. İlk Türk olması açısından hem de gelecek nesle iyi bir örnek olma açısından, motivasyonu yükseltme açısından ve ondan sonra da iki tane A Milli Takım maçımız var. Orada da moral açısından çok iyi olacağı için Hakan’a biraz daha destekçiyiz. Tabii ki ikisi de kardeşimiz. İlk önce futbolun değerleri, futbolun unsurlarını ön plana çıkarma anlamında iyi bir futbol olur. Hiçbir sıkıntı olmadan maçı tamamlarız ve gururla geriye bakabiliriz inşallah, 2005’te olduğu gibi. Orada da mükemmel bir oyunla, mükemmel bir organizasyonla tarihe geçen bir maç var. Bu da öyle bir maç olur inşallah.” şeklinde konuştu.

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