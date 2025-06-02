Hande Baladın Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı milli yıldızı transfer etti.



Fenerbahçe Medicana, milli voleybolcu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Voleybol kariyerine İzmir DSİ'de başlayan Baladın son olarak Eczacıbaşı forması giymişti.

Baladın şu sıralar milli takımda Millet Ligi hazırlıklarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nin 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'deki ilk etabında ev sahibi ülkenin yanı sıra Fransa, Tayland ve Polonya ile mücadele edecek.

