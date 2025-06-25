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Hande Baladın için sakatlık açıklaması

TVF, milli voleybolcu Hande Baladın'ın sakatlığına dair son durumu açıkladı.

Hande Baladın için sakatlık açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan 'ın tedavisine başlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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