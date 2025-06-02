Hande Baladın resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı milli yıldızı transfer etti. Fenerbahçe Medicana, milli voleybolcu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Voleybol kariyerine İzmir DSİ'de başlayan Baladın son olarak Eczacıbaşı forması giymişti.

Sarı lacivertlilerden yapılan transfer açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"2015 yılında Eczacıbaşı ile kariyerine profesyonel adım atan başarılı smaçör daha sonra sırasıyla Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formaları giydi. Son olarak altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande Baladın, yeni sezonda çubuklu forma ile parkede olacak.



Hande Baladın’a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."



Baladın şu sıralar milli takımda Millet Ligi hazırlıklarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nin 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'deki ilk etabında ev sahibi ülkenin yanı sıra Fransa, Tayland ve Polonya ile mücadele edecek.

