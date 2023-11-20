NTV.COM.TR’ye geri dön

Hande Baladın'ı asitle tehdit soruşturmasına takipsizlik kararı

Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden "yüzüne asit atarım, arabanı tararım" gibi tehditlerde bulunan Mustafa Neşeli hakkında başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı çıktı.

Hande Baladın'ı asitle tehdit soruşturmasına takipsizlik kararı

A Milli Kadın Takımı ve Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde forma giyen , geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden tehditlere maruz kaldı.

"Yüzüne asit atacağım, arabanı tarayacağım" şeklinde tehditlerde bulunan Mustafa Neşeli'ye başlatılan soruşturmanın dosyasıyla ilgili savcılık, takipsizlik kararı verdi.

8 YIL 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Eylül ayında Hande Baladın, Neşeli'den şikayetçi olmuş ve şüpheli hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Neşeli mahkemede, bipolar hastası olduğunu ve pişmanlık duyduğunu belirterek tahliye edilmişti.

Mahkeme, ayrıca Neşeli'nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Derneği, Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunarak Neşeli'nin "İş ve çalışma hürriyetini ihlal" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;