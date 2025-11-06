Hansi Flick'ten Lamine Yamal yorumu: "Önemli olan bunu yönetebilmesi"

"ÖNÜMÜZDEKİ PAZAR NE OLACAĞINI BİLEMİYORUZ"

Yamal'ın takıma dönmesinden dolayı memnun olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Onun bu seviyeye dönmesinden dolayı mutluyum. Ama yarın veya önümüzdeki pazar ne olacağını bilemiyoruz. Önemli olan Yamal'ın bu durumu yönetebilmesi ." ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Lamine Yamal ise karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sakatlığımla ilgili çok şey söylendi ama hepsi yalandı. Ben her zaman aynıydım, işime odaklıyım. Antrenmanlara ve kendi seviyeme dönmeye çalışıyorum, çünkü bu şekilde kendimi iyi hissediyorum.”