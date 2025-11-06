Hansi Flick'ten Lamine Yamal yorumu: "Önemli olan bunu yönetebilmesi"
06.11.2025 12:49
Reuters
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, oyuncusu Lamine Yamal'ın performansı hakkında değerlendirmede bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşan Barcelona, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Katalan ekibinin 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, sakatlıktan geri dönüşünün ardından çıktığı ikinci maçta da rakip fileleri sarsmayı başardı.
Bordo mavililerin teknik direktörü Hansi Flick, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda yıldız oyuncusunun durumuna da değindi.
Barcelona'nın geçtiğimiz pazar günü oynadığı Elche maçıyla birlikte sahalara dönen Lamine Yamal, bu maçta takımının ikinci golünü atmayı başarmıştı.
"ÖNÜMÜZDEKİ PAZAR NE OLACAĞINI BİLEMİYORUZ"
Yamal'ın takıma dönmesinden dolayı memnun olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Onun bu seviyeye dönmesinden dolayı mutluyum. Ama yarın veya önümüzdeki pazar ne olacağını bilemiyoruz. Önemli olan Yamal'ın bu durumu yönetebilmesi ." ifadelerini kullandı.
"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"
Lamine Yamal ise karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sakatlığımla ilgili çok şey söylendi ama hepsi yalandı. Ben her zaman aynıydım, işime odaklıyım. Antrenmanlara ve kendi seviyeme dönmeye çalışıyorum, çünkü bu şekilde kendimi iyi hissediyorum.”