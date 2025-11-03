Hansi Flick'ten Marcus Rashford'a eleştiri: "Kale önünde daha net olmalı"

"RASHFORD BİR-İKİ GOL DAHA ATABİLİRDİ"



Marcus Rashford'un değerlendiremediği fırsatlara değinen Alman çalıştırıcı, "Onun yakaladığı fırsatları gördünüz. Bunların birini veya ikisini gole çevirse bizim için iyi olurdu, onun için de. Onun seviyesini biliyorum, gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Takım için de taraftarlar için de çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



"BAZEN BÖYLE GÜNLERİM OLACAK"



Rashford, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada hocasına hak verdiğini söyledi. İngiliz oyuncu, "Sahada doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Bugün daha fazla golüm veya asistim olabilirdi, bugün verdiğim bazı kararlar yanlıştı. Ama bazen böyle günlerim olacak. Önemli olan takımın kazanması. Ben sonuçlara odaklanmıyorum. Doğru olanı yaptığımda gol atacağımı veya asist yapacağımı biliyorum. Ama daha çok takımıma odaklanmayı tercih ediyorum. Onlarla iyi bir ilişki kurmayı ve gerektiğinde onları rahatlatmayı önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

