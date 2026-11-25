Hapoel Teknik Direktörü Kozuch'tan Beşiktaş'a övgü. "Çok iyi takım"
25.11.2026 19:16
Kozuch, Beşiktaş'ın gücüne ithafta bulunurken, "Yine de kendi oyun sistemimizden şaşmayacağız "dedi.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki 5. rakibi olan Hapoel Beer Sheva'nın teknik direktörü Ran Kozuch, "Çok iyi bir takımla karşılaşacağız" yorumunu yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Hapoel Beer Sheva'da teknik direktör Ran Kozuch ile defans oyuncusu Miguel Vitor basın toplantısında konuştular.
45 yaşındaki teknik direktör Ran Kozuch, kendilerini oldukça zorlu bir müsabakanın beklediğini ifade ederek, "Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Agresif bir oyun sergileyeceğiz. Umarım maç sonucu da iyi olur" dedi.
Beşiktaş'ın kadro kalitesine övgüde bulunan Kozuch, kendi oyun planlarından taviz vermeyeceklerini belirterek, "Bizim bir oyun felsefemiz var. Yarın da bunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Tüm hazırlıklarımız oyun felsefemizi yansıtacak" ifadelerini kullandı.
Miguel Vitor, Beşiktaş'ın cok iyi hücum eden bir takım olduğunu belirterek, "Hata yapmamalıyız" dedi.
"HATA YAPARSAK CEZALANDIRIRLAR"
Miguel Vitor ise önceki karşılaşmalarda yaptıkları savunma hatalarını tekrarlamak istemediklerini dile getirdi. Beşiktaş'ın hücum gücüne dikkat çeken tecrübeli futbolcu, "Hataların üzerine çalışıyoruz. Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip. Hücumda çok iyi oynuyorlar. Hata yaparsanız sizi cezalandıracaklardır" değerlendirmesinde bulundu.