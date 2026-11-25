UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Hapoel Beer Sheva 'da teknik direktör Ran Kozuch ile defans oyuncusu Miguel Vitor basın toplantısında konuştular.

45 yaşındaki teknik direktör Ran Kozuch, kendilerini oldukça zorlu bir müsabakanın beklediğini ifade ederek, "Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Agresif bir oyun sergileyeceğiz. Umarım maç sonucu da iyi olur" dedi.

Beşiktaş'ın kadro kalitesine övgüde bulunan Kozuch, kendi oyun planlarından taviz vermeyeceklerini belirterek, "Bizim bir oyun felsefemiz var. Yarın da bunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Tüm hazırlıklarımız oyun felsefemizi yansıtacak" ifadelerini kullandı.