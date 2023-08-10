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Harry Kane Bayern Münih'le imzalıyor: 100 milyon euro bonservis

Bayern Münih, 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz futbolcu Harry Kane'i kadrosuna katıyor.

Harry Kane Bayern Münih'le imzalıyor: 100 milyon euro bonservis

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Bayern Münih, Harry Kane transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

The Athletic'e göre; Alman devi, İngiliz oyuncu için Tottenham ile anlaşmaya vardı. Bayern Münih, 30 yaşındaki tecrübeli golcü için Londra ekibine 100 milyon euro bonservis ödeyecek.

YILLIK 29 MİLYON EURO KAZANACAK

İngiliz oyuncu, sezon başlamadan konusunun halledilmesini Tottenham yönetimine bildirmişti. Kontratının bitmesine 1 yıl kalan Kane, artık Bayern Münih forması giyecek.

Kane'in Münih'te yıllık 29 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

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