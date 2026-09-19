Harry Kane, Bundesliga rekorunu kırdı

Bundesliga 'nın 4'üncü haftasında Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Union Berlin'i 7-0 mağlup etti.

Michael Olise'nin "hat-trick" yaptığı maçta Harry Kane ise 2 gol buldu. 7-0'lık skorla Bayern Münih Bundesliga'da sezonun ilk 4 haftasında 10 puan toplarken, İngiliz yıldız Kane ligde forma giydiği 98 maçta 101 gole ulaştı.

Attığı ilk golle 100 gol barajını aşan Harry Kane, bu rakama Dieter Müller'den 31 maç daha hızlı şekilde ulaştı. Müller, aynı sayıya Köln formasıyla 129 maçta erişmişti.

Bundesliga'dan yapılan açıklamada; Kane'in, Bayern Münih formasıyla 98 maçta bu başarıya en hızlı ulaşan oyuncu olduğu kaydedildi.