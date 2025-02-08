Harry Kane suskunluğunu bozdu: Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Harry Kane, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin ortaya çıkmasının ardından Bayern Münih’teki geleceği hakkında ilk kez konuştu.

Bu madde, onun Premier Lig'e geri dönüşünün önünü açabilecek bir fırsat sunuyor.



İngiltere kaptanının Tottenham’dan Bayern’e 145 milyon euro karşılığında transfer olduğu anlaşmada, belirli bir bedel karşılığında kulüpten ayrılmasını sağlayan bir satın alma maddesi bulunuyor.

65 MİLYON EUROYA DÜŞMESİ BEKLENİYOR



Almanya'dan gelen haberlere göre, bu madde son kış transfer döneminde 80 milyon euro karşılığında aktif hale getirilebiliyordu ve önümüzdeki Ocak ayında bu bedelin 65 milyon euroya düşmesi bekleniyor.



Kane, Cuma günü Bayern’in Werder Bremen’i 3-0 yendiği maçta iki gol atarak sezonun 19. lig maçında 21 gole ulaştı.



Bu performansla, kariyerinde sekizinci kez bir sezonda 20 veya daha fazla lig golüne ulaşan İngiliz oyuncu oldu ve bu alanda Alan Shearer’ın yedi kezlik rekorunu geride bıraktı.

KANE: "BAYERN’DE ÇOK MUTLUYUM"

Maçın ardından konuşan Kane, sözleşmesiyle ilgili ayrıntıları paylaşmaktan kaçındı.



Yayıncı kuruluş Sky Sports'a maç sonu açıklamalarda bulunan Kane, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, Bayern Münih’te çok mutlu olduğum." dedi.



TOTTENHAM VE BAYERN İSTERSE DEVREYE GİRER

Kane'in bu serbest kalma maddesini kullanma niyetinde olmadığı biliniyordu.

Bu madde, yalnızca Bayern’in Kane’i satmaya karar vermesi ve oyuncunun Tottenham’a geri dönmeyi kabul etmesi halinde devreye girebilir.

Tottenham’ın ilk satın alma hakkı bulunsa da kesin bir transfer bedeli belirlenmiş değil. Bu da kulübün Bayern ile ayrı bir pazarlık yapması gerektiği anlamına geliyor.

Buna rağmen, eğer başka bir kulüp Kane’in serbest kalma bedelini öderse, Tottenham aynı teklifi yaparak oyuncuyu geri alma şansına sahip olacak.



Shearer’ın Rekoru Kane İçin Hâlâ Bir Hedef

Kane, Premier Lig’de 213 golle, Alan Shearer’ın 260 gollük rekorunun sadece 47 gol gerisinde bulunuyor.



Özel olarak, bu rekorun ulaşılabilir olduğunu bilen Kane, bir gün Premier Lig’e dönerek Shearer’ın rekorunu kırma fırsatını değerlendirmeye açık olabilir.



KANE’İN ÖNCELİĞİ İLK KARİYER KUPASINI KAZANMAK

Ancak şimdilik Kane’in önceliği, Bayern Münih ile kariyerinin ilk kupasını kazanmak.



Bayern, son 13 sezonda 12. Bundesliga şampiyonluğunu kazanma yolunda güçlü bir konumda bulunuyor.

Geçen sezon Bayer Leverkusen’in şampiyonluk serisini bozmasının ardından bu sezon Xabi Alonso’nun takımının 9 puan önünde lider durumdalar.

Bayern, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna devam ediyor ve bu ay Celtic ile Son 16 Turu’nda karşılaşmaya hazırlanıyor.



Ancak Alman devinin yerel duble yapma hayalleri, Aralık ayında DFB-Pokal Son 16 Turu’nda Leverkusen’e elenmesiyle suya düştü.



Bayern ile kazanacağı olası bir kupa, Kane’in 15 yıllık kariyerinde kazandığı ilk büyük başarı olacak.