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Harry Kane'den Bayern Münih'e kötü haber

Bayern Münih, dün akşam Borussia Dortmund maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Harry Kane'de kas lifi yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

Harry Kane'den Bayern Münih'e kötü haber

Bayern Münih, Bundesliga'nın 12. haftasında dev maçta Borussia Dortmund ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Maçın 33. dakikasında topsuz alanda sakatlanarak kendini yere bırakan ve oyuna devam edemeyen Harry Kane'in sağlık durumu belli oldu.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada İngiliz forvette kas lifi yırtığı tespit edildiği kaydedildi.

31 yaşındaki Harry Kane'in iki hafta forma giyemeyeceği açıklandı. 

Harry Kane'den Bayern Münih'e kötü haber - 1

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