Harry Kane'den Bayern Münih'e kötü haber
Bayern Münih, dün akşam Borussia Dortmund maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Harry Kane'de kas lifi yırtığı tespit edildiğini açıkladı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 12. haftasında dev maçta Borussia Dortmund ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Maçın 33. dakikasında topsuz alanda sakatlanarak kendini yere bırakan ve oyuna devam edemeyen Harry Kane'in sağlık durumu belli oldu.
Bavyera ekibinden yapılan açıklamada İngiliz forvette kas lifi yırtığı tespit edildiği kaydedildi.
31 yaşındaki Harry Kane'in iki hafta forma giyemeyeceği açıklandı.
ℹ️ Harry Kane erleidet kleinen Muskelfaserriss— FC Bayern München (@FCBayern) December 1, 2024
Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Damit muss der FC Bayern zunächst auf Harry Kane verzichten.
Gute Besserung, Harry! 🙏
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