Hasan Arat: Kartalı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Siyah-beyazlılarda Başkan Hasan Arat, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde:

"11. KUPAMIZI KAZANDIK, 1 KUPAMIZI SAYMIYORLAR"

"Tribünlere gelen tüm taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş çok büyük bir camia. Beşiktaş sıkıntılı bir camia geçirmesine rağmen, 8 ayda 2 kupa kazandık. Bu bir habercidir. Biz şu anda 11. kupamızı kazandık. 1 tane kupamızı saymıyorlar ama biz müracaat yapacağız.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BİR HEDİYEDİR"

Beşiktaş bugün çok iyi oynadı. Hocamız ve teknik heyet iyi hazırlandı. Transfer olarak çok önemli hamleler yaptık. Beşiktaş camiası olarak bu gururlu günü yaşıyoruz ama önemli olan bundan sonra ligdir. Bu güzel bir hediyedir Beşiktaş taraftarına. Son derece centilmence bir maç geçti. Maç sonunda iki takımın bunu göstermesi iyi bir örnek oldu. Bunun devam etmesini istiyoruz. Beşiktaş camiasına büyük bir saygı ve sevgi gönderiyorum. Tüm Beşiktaşlılar'ı kutluyorum.

"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ MUSTAFA"



"Bugünün en büyük transferi Mustafa. Onu takip edin. Ciro, dünyada kendini kanıtlamış bir oyuncu ama bu bir takım oyunu. Bu takım oyununda tüm ekip hiç olmadığı kadar konsantreydi. Son derece iyi çalıştılar. Herkes büyük emek verdi. Emeği geçenleri kutluyorum. Beşiktaş, bu akşam bunu kutlayacak. Önümüzdeki hafta lige başlıyoruz. Beşiktaş yarın hedefine koşacak.

Bu gecenin konusu transfer olmamalı. Beşiktaş taraftarı bu gecenin keyfini çıkartmalı. Beşiktaş, profesyonel bir sistem kurdu. Bu devam ediyor. Hem gidenler hem gelenler olacak. Beşiktaş bugün Onana'yı da kazandı. Beşiktaş iyi yolda, buna devam edecek. Lig uzun, Avrupa kupası var. Çok planlı devam etmek zorundayız.

"KARTALI SALINCAĞA BİNDİRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Tüm camialara mesaj veriyorum. Bu yıl bizim sahamızda bir maç sonucunda rakip camiamız hoş olmayan tweet atmıştı. Kartalı salıncağa bindirmişti. Kartalı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez. Kartal, gelir burada gerekeni yapar. Biz bu tip girişimlerde bulunmayacağız. Soğukkanlılıkla yaşayacağız bu galibiyeti. Beşiktaş camiasıyla ben gurur duyuyorum."