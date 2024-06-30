Hasan Arat, Rafa Silva transferinin perde arkasını anlattı

Beşiktaş'ta olağanüstü üyelik ve sicil kurulu seçiminin yapıldığı BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde Başkan Hasan Arat ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu.

Başkan Arat'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

RAFA SILVA TRANSFERİNİN PERDE ARKASI

"Yarın sezon açılışı olacak. Çok umutluyuz. Transfer komitemiz çok önemli çalışmalar yapıyor. Tüm camiamıza başarılar diliyorum. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Hepimizin hataları, inişleri ve çıkışları olabilir. Hüseyin beyin transfer çalışmalarının desteklenmesini istiyorum.

Transferde çok sakin gideceğiz. Hem vaktimizi hem de naktimizi doğru kullanacağız. Hüseyin bey, Rafa Silva transferinde çok uzun süredir çalışıyordu. Hatta bu transferin pek mümkün olmayacağı gözüküyordu çünkü Rafa Silva için Arabistan'dan teklifler vardı. Hüseyin Yücel'in diyalogları ve yaratmış olduğu ortam, oyuncunun kendisine ve Beşiktaş'a olan güveni bu transferi hızlandırdı.Camiamız bundan dolayı gurur duysun böylesine yöneticimiz olduğu için de biz çok mutluyuz."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI DAHA İYİ GÜNLER GÖRECEK"

İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in açıklamaları ise şu şekilde:

Bugünler aslında bakarsanız kötü günlerden kurtulduğumuz günler. Daha iyi günler görecek Beşiktaş taraftarı.

"MITROVIC TRANSFERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Son olarak şunu söyleyebilirim sosyal medyada çok fazla asılsız ve imkansız transfer haberleri çıkıyor.

Mitrovic’i mesela Beşiktaş’a yazıyorlar. 50 milyon euro’ya gitmiş oyuncu… Bu transfer mümkün değil. Sadece bizim için değil, tüm Türk takımları için mümkün değil."