Hasan Arat: Türkiye’de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi bilir

Beşiktaş Divan Kurulu 2024 Yılı 1. Olağan Toplantısı, yapıldı. Toplantı; divan başkanlık kurulu faaliyetlerinin açıklanması, denetim kurulu raporunun açıklanması, yönetim kurulu çalışmalarının açıklanması, raporların müzakere edilmesi ve divan üyelerinin yazılı ve sözlü görüşlerini belirtmesinin ardından Başkan Hasan Arat’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.



Divan üyelerinin yazılı ve sözlü görüşlerine cevap niteliğinde konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, “Bugünkü divan toplantısı müthiş olmuştur. Allah daha iyilerini nasip etsin. Fakat bizim söylediklerimizin üzerine hemen bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Siz de bunun farkındasınızdır diye düşünüyorum. Tavırları ve davranışları görüyorsunuz. Fakat o işler öyle olmuyor. Burası Beşiktaş. Beşiktaşlılar olarak omuz omuza olmamız gerekiyor. Beşiktaş’ın birbirine sımsıkı bağlı olması gereken zamandayız. Yolumuz açık, şansımız bol olsun” dedi.



“CAMİALARIMIZIN BÜYÜKLERİNİ SAKIN RENCİDE ETMEYİN”

Beşiktaş ve ezeli rakip taraftarlarına seslenen Başkan Hasan Arat, “Ebedi dost ve ezeli rakiplerle ilişkiler saygı çerçevesinde olmalı. Kupalar mücadelelerle elde edilir. Herkesin müzesinde yeterince kupası var diye düşünüyorum. Beşiktaş 121 yıllık bir camiadır. Bizim geçen hafta yaşadığımız olay üzücü bir olaydır. Malum konu hakkında biz konuştuğumuzda 23 yaşında bir çalışanın yapmış olduğu bir durum olduğu dile getirildi. Kalabalıkta konuştuğunuzu yalnızken de konuşacaksınız. Beşiktaş kimsenin kayığına binmez. Türkiye’de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi bilir. Hem Beşiktaşlılara hem de rakiplerimize sesleniyorum. Camialarımızın büyüklerini sakın rencide etmeyin. Camiaların 100 yılı aşmış dostluklarını karalamayın. Bunları dillendiren yöneticiler yarın görevlerinin başında olmayacak” diyerek sözlerini tamamladı.