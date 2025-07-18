Hasan Arat'ı yumruklamıştı...Tevfik Yamantürk'ten istifa kararı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Yamantürk ayrılık açıklamasında, "8 yıl boyunca gururla ifa ettiğim görevimi bugün itibarıyla bırakma kararı almış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz nisan ayında Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile siyah - beyazlıların eski başkanı Hasan Arat arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı.
İkili arasındaki itişme sonrası Arat yumruklanmıştı. İstifa edeceği öne sürülen Yamantürk görevine devam etmişti.
Yamantürk, olay sonrası “Olmaması gereken hareketlerdi. Fakat beni 4 kez tehdit etti. Hem salona gelişte hem de kürsüde ağır laflar etti. Benim 2 katım biri. Kendimi korumak için hamle yaptım. Final böyle olmamalıydı. Ama yaşananlardan dolaylı üzgünüm." demişti.
HASAN ARAT'A YUMRUKLU SALDIRI ANLARI
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol