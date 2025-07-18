Hasan Arat'ı yumruklamıştı...Tevfik Yamantürk'ten istifa kararı

Yamantürk, olay sonrası “Olmaması gereken hareketlerdi. Fakat beni 4 kez tehdit etti. Hem salona gelişte hem de kürsüde ağır laflar etti. Benim 2 katım biri. Kendimi korumak için hamle yaptım. Final böyle olmamalıydı. Ama yaşananlardan dolaylı üzgünüm." demişti.