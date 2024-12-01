Hasan Arat'tan karşı hamle: Kapsamlı araştırma başlatıldı

Beşiktaş'ta görevine son verilen Futbol Genel Koordiantörü Samet Aybaba'nın gündeme ilişkin açıklamalarının ardından Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'tan karşı bir hamle geldi.

Hasan Arat geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılardaki başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

TRT Spor'un haberine göre, Arat'ın Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu'na başvurduğu ve kamuoyunda yaşanan ve ağır itham içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki’ye teslim ettiği kaydedildi.

YAZILI TALEP



Hasan Arat, olayların tamamı ile ilgili Beşiktaş tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim gerçekleştirilmesini ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.

KAPSAMLI ARAMA BAŞLATTI

Ayrıca Beşiktaş JK Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise söz konusu belgelerin kendisine ulaştığını ve kapsamlı bir araştırma başlattığını belirtti.