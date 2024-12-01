Hasan Arat'tan karşı hamle: Kapsamlı araştırma başlatıldı
Beşiktaş'ta başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat, eski Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın açıklamalarının ardından harekete geçti. Arat'ın kamuoyunda yaşanan ve ağır itham içeren konularla ilgili kapsamlı araştırma başlatılması için Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu'na başvurduğu kaydedildi.
Beşiktaş'ta görevine son verilen Futbol Genel Koordiantörü Samet Aybaba'nın gündeme ilişkin açıklamalarının ardından Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'tan karşı bir hamle geldi.
Hasan Arat geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılardaki başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
TRT Spor'un haberine göre, Arat'ın Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu'na başvurduğu ve kamuoyunda yaşanan ve ağır itham içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki’ye teslim ettiği kaydedildi.
YAZILI TALEP
Hasan Arat, olayların tamamı ile ilgili Beşiktaş tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim gerçekleştirilmesini ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.
KAPSAMLI ARAMA BAŞLATTI
Ayrıca Beşiktaş JK Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise söz konusu belgelerin kendisine ulaştığını ve kapsamlı bir araştırma başlattığını belirtti.
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