Hasan Arat'tan Van Bronckhorst yanıtı: Göreve devam edecek mi?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

Riva'da gerçekleşen kritik zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Arat, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İNANIYORUZ"

Başkan Arat, "Takıma ve Giovanni van Bronckhorst'a inanıyoruz. Kimse bir değişiklik falan beklemesin." diye konuştu.