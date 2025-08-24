Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz'a yayında ateş püskürdü: "Sen kimsin, hangi dünyada yaşıyorsun?"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizinin yankıları devam ediyor...



Sarı-kırmızılı kulübün "Satmayacağız" açıklamasının ardından antrenmanlara çıkmayan Yılmaz, kendisine gelen tekliflerin değerlendirilmesi talebinde bulunmuştu.



Milli futbolcunun menajeri Tuncay Maldan, Galatasaray Kulübü tarafından verilen sözlerin tutulmadığını dile getirmiş ve oyuncusuna söz hakkı verilmesi gerektiğini ifade etmişti.



Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, SporON'da sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Şaş'ın sözleri:



"SEN KİME BASKI YAPIYORSUN!"



"Transfer bitimine 10 gün kala senle menajerin Galatasaray Kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsunuz. Sen hangi dünyada yaşıyorsun! Sen kime baskı yapıyorsun!"

"GALATASARAY BUNLARI DEŞİFRE EDECEK"



"Sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun Barış! 25 yaşında Arabistan mı yapıyorsun? Sözleşmeli oyuncusun sen. Sen kimle görüştün? Nasıl bir demeç bu? Kim buradan komisyon götürüyor. Galatasaray Kulübü bunları deşifre edecek."



"SEN KİMSİN!"



"Sen kimsin menajer! Sen kimsin de Galatasaray Kulübü hakkında bu açıklamayı yapıyorsun?"

"GALATASARAY AĞAÇTIR, GERİSİ DAL, KIRILIR GİDER"



"Bu mu iletişim Galatasaray Kulübü ile! O Barış'sa, o Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal, kırılır gider! Ne kadar güzel ya çık sosyal medyayı arkana almaya çalış. Sen sözleşmeli oyuncusun, kimden izin aldın sen?"

"HERKES BİR HAD BİLSİN"



"Yeter ya! Futbolcular almış eline 'Ben bunu isterim, şunu isterim' diyorlar. Kötü olduğunuzda 'Gel düşür aldığın parayı' diyor mu kulüp? Onu ödüyor değil mi sana. Herkes bir had bilsin!"



"BEN ÇOK İYİ BİLİYORUM"



"Kim alttan para götürüyor? Galatasaray bunu deşifre edecek kardeşim. Ben Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum. Alttan hangi menajerler var? Ben o menajerin kim olduğunu çok iyi biliyorum."