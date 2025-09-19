Hasan Şaş, Galatasaray'ın yeni transferine ateş püskürdü: "Kabul edilebilir değil, el freni!"

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Frankfurt deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, ağır mağlubiyetin ardından çarpıcı eleştirilerde bulundu.



İşte Şaş'ın SporON'daki değerlendirmeleri:



"KABULLENEMİYORUM"



"Galatasaray'ın 7 maçı var, ümitli konuşamıyorum. Kabullenemiyorum, fiziksel temasların olmadığı maçı kabullenemiyorum."



"BU ADAM HİÇ SAĞ BEK OYNAMAZ!"



"Neredeyse 3 yıldır birlikte oynuyorlar değil mi? Bozmam ben bunu. Singo-Sanchez oyununu bir maç öncesinde görmemişsem Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmam. Bence gollerin tamamı da bu şekilde geldi. Galatasaray'ın yediği ya üçüncü ya dördüncü golde Singo geriden takip ediyor adamı. Ya stoper böyle oynar mı? Hep bize taraftarlardan şey geliyor; 45-50 maç stoper oynamış. Böyle stoper oynanmaz! Galatasaray'ın yediği golde kafayı nasıl vurduruyorsun? Bu adam hiç sağ bek oynamaz onu da söyleyeyim."