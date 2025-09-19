Hasan Şaş, Galatasaray'ın yeni transferine ateş püskürdü: "Kabul edilebilir değil, el freni!"
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, Frankfurt maçı sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Frankfurt deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, ağır mağlubiyetin ardından çarpıcı eleştirilerde bulundu.
İşte Şaş'ın SporON'daki değerlendirmeleri:
"KABULLENEMİYORUM"
"Galatasaray'ın 7 maçı var, ümitli konuşamıyorum. Kabullenemiyorum, fiziksel temasların olmadığı maçı kabullenemiyorum."
"BU ADAM HİÇ SAĞ BEK OYNAMAZ!"
"Neredeyse 3 yıldır birlikte oynuyorlar değil mi? Bozmam ben bunu. Singo-Sanchez oyununu bir maç öncesinde görmemişsem Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmam. Bence gollerin tamamı da bu şekilde geldi. Galatasaray'ın yediği ya üçüncü ya dördüncü golde Singo geriden takip ediyor adamı. Ya stoper böyle oynar mı? Hep bize taraftarlardan şey geliyor; 45-50 maç stoper oynamış. Böyle stoper oynanmaz! Galatasaray'ın yediği golde kafayı nasıl vurduruyorsun? Bu adam hiç sağ bek oynamaz onu da söyleyeyim."
"HANGİ MAÇTA OYNAYACAKSIN?"
"Leroy Sane kardeşim hangi maç oynayacaksın? Maç 1-0, bire birde sana 5-6 tane neredeyse adamı geçebileceğin, rahat rahat pozisyona girebileceğin fırsatlar geldi ama bilmiyorum ya başka bir pasaport mu var? Leroy Sane'yi biz başka mı izledik? Galatasaray'a başka bir futbolcu mu alındı?"
"EL FRENİNİ ÇEKEN OYUNCU OLUYORSUN"
"Böyle bire birde götüreceğin topları yakalamışsın, ara pasları, asistler, şutlar yani o heyecan, o tempo olacağına tam tersi de Galatasaray'ın el frenini çeken oyuncu oluyorsun. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben bu maçı bir türlü sindiremedim hala"
- Etiketler :
- Hasan Şaş
- Şampiyonlar Ligi
- Eintracht Frankfurt
- Galatasaray