Hasret bitti, Süper Lig başlıyor!
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla start alacak.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak.
Ligin ilk müsabakasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde ilk haftanın maç programı şöyle:
8 Ağustos Cuma:
21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)
9 Ağustos Cumartesi:
19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
10 Ağustos Pazar:
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)
11 Ağustos Pazartesi:
21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)
