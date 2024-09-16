Hastalandığı açıklanan Ronaldo, Irak'a gitmeyecek

Cristiano Ronaldo'nun ligde oynanan Al Ahli maçından sonra hastalandığı açıklandı.



Merih Demiral'ın takımı Al Ahli ile 1-1 berabere biten mücadele sonrasında Ronaldo'nun rahatsızlanması endişe yaratmıştı.

KULÜBÜ DUYURDU



Dünyaca ünlü oyuncuyla ilgili kulübünden açıklama geldi geldi.

Al Nassr, viral enfeksiyon tanısı konan Cristiano Ronaldo'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı için Irak'a gidemeyeceğini ilan etti.



39 yaşındaki yıldız, bu sezon forma giydiği 5 resmi maçta 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.