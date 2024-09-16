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Hastalandığı açıklanan Ronaldo, Irak'a gitmeyecek

Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyen Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi. Portekizli süper yıldız, yaşadığı viral enfeksiyon nedeniyle Irak'ta düzenlenecek Asya Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

Hastalandığı açıklanan Ronaldo, Irak'a gitmeyecek

'nun ligde oynanan Al Ahli maçından sonra hastalandığı açıklandı.

Merih Demiral'ın takımı Al Ahli ile 1-1 berabere biten mücadele sonrasında Ronaldo'nun rahatsızlanması endişe yaratmıştı.

KULÜBÜ DUYURDU

Dünyaca ünlü oyuncuyla ilgili kulübünden açıklama geldi geldi.
Al Nassr, viral enfeksiyon tanısı konan Cristiano Ronaldo'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı için Irak'a gidemeyeceğini ilan etti.

39 yaşındaki yıldız, bu sezon forma giydiği 5 resmi maçta 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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