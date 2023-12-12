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Hastaneden Halil Umut Meler açıklaması: Sağlık durumu nasıl?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısı sonrası yaralanan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Hastaneden yapılan açıklamada durumun iyiye gittiği ve yarın taburcu planlandığı duyuruldu.

Hastaneden Halil Umut Meler açıklaması: Sağlık durumu nasıl?

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısı sonrası yaralanan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. 

Meler'in kaldığı hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yörübulut, "Sol gözünde kanama azalmaya başladı. Kırık yavaş yavaş iyileşecek." dedi.

NE ZAMAN TABURCU OLACAK?

"Beyinde bir hasar yok, kalıcı bir hasar kalmayacak" diyen Yörübulut, "Stres nedeniyle bugün biraz tansiyonu yükseldi, bugün hastanede kalacak. Yarın taburcu planlıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Hastaneden Halil Umut Meler açıklaması: Sağlık durumu nasıl? - 1

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