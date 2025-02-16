Hatayspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de yarış devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Akdeniz rekabeti yaşanacak ve Hatayspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde çıktığı 22 maçta topladığı 10 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde de 42 gol gördü. Peki, Hatayspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Murat Şahin idaresinde Alanyaspor karşısında galibiyet parolası ile sahada olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 sona ermişti. İşte, Hatayspor-Alanyaspor maçı hakkında bilgiler...
Hatayspor-Alanyaspor maçı bugün yapılacak.
Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Hatayspor: Bekaj, Recep, Kilama, Calvo, Cemali, Abdulkadir, Massanga, Görkem, Boutobba, Fernandes, Aboubakar
Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Fatih, Makouta, Augusto, Efecan, Janvier, Hwang
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