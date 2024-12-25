Hatayspor Başkanı Mıstıkoğlu istifa etti

Kararın kulübün menfaatini ön planda aldığını ifade eden Mıstıkoğlu, görevi yürütürken kendisine destek olan kent protokolüne ve tüm paydaşlara teşekkür etti.



Akdeniz ekibinde teknik direktör Rıza Çalımbay da önceki gün görevini bırakmıştı. Bu sezon 16 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi lige verilen ara sonrası 5 Ocak pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.