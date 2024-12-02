Hatayspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı.
MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
85. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Beşiktaş'ta Can Keleş ve Bakhtiyor oyuna dahil olurken, Salih Uçan ile Tayyip Talha Sanuç oyundan alındı.
78. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, yerini Alex Oxlade Chamberlain'e bıraktı.
66. DAKİKA
Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 20 dakikasında 7 sarı kart çıktı.
66. DAKİKA - SARI KART
Beşiktaş'ta Rafa Silva sarı kart gördü.
65. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın yerine Al-Musrati oyuna dahil oldu.
56. DAKİKA - SARI KART
Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart gördü.
İKİNCİ YARI
Mücadelenin ikinci yarısı Hatayspor'un santrasıyla hareketlendi.
İLK YARI SONUCU
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
41. DAKİKA - GOL
Beşiktaş, Ciro Immobile'nin golüyle skora denge sağladı.
29. DAKİKA - GOL
Hatayspor, Görkem Sağlam'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
14. DAKİKA
Beşiktaş, Rafa Silva'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta gole çok yaklaştı. Top az farkla auta çıktı.
CANLI ANLATIM
Mücadele Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'i 14. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Ligde çıktığ son 4 maçtan da galibiyet alamayan siyah-beyazlılar hasretini dindirmek istiyor.
TAKIM SERDAR TOPRAKTEPE'YE EMANET
Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından teknik direktör Van Bronckhorst'la da yollar ayrıldı. Takım yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edildi.
İLK 11
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar
Beşiktaş: Mert, Svensson-Tayyip-Emirhan-Masuaku, Salih-Gedson, Rashica-Rafa Silva-Semih, Immobile
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