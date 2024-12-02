NTV.COM.TR

Hatayspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı.

Hatayspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

85. DAKİKA  - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş'ta Can Keleş ve Bakhtiyor oyuna dahil olurken, Salih Uçan ile Tayyip Talha Sanuç oyundan alındı.

78. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, yerini Alex Oxlade Chamberlain'e bıraktı.

66. DAKİKA

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 20 dakikasında 7 sarı kart çıktı.

66. DAKİKA - SARI KART

Beşiktaş'ta Rafa Silva sarı kart gördü.

65. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın yerine Al-Musrati oyuna dahil oldu.

56. DAKİKA - SARI KART

Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart gördü.

İKİNCİ YARI

Mücadelenin ikinci yarısı Hatayspor'un santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

41. DAKİKA - GOL

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin golüyle skora denge sağladı.

29. DAKİKA - GOL

Hatayspor, Görkem Sağlam'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

14. DAKİKA

Beşiktaş, Rafa Silva'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta gole çok yaklaştı. Top az farkla auta çıktı.

CANLI ANLATIM

Mücadele Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.

, Trendyol Süper Lig'i 14. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde çıktığ son 4 maçtan da galibiyet alamayan siyah-beyazlılar hasretini dindirmek istiyor.

TAKIM SERDAR TOPRAKTEPE'YE EMANET

'ta Başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından teknik direktör Van Bronckhorst'la da yollar ayrıldı. Takım yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edildi.

İLK 11

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar

Beşiktaş: Mert, Svensson-Tayyip-Emirhan-Masuaku, Salih-Gedson, Rashica-Rafa Silva-Semih, Immobile

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...