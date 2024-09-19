Hatayspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mersin'de Bodrum FK'yı ağırlayacak Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve topladığı 2 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 top kapma ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor antrenmanın ardından kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.