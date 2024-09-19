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Hatayspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayaspor, Süper Lig'de Bodrum FK ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mersin'de Bodrum FK'yı ağırlayacak Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve topladığı 2 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 top kapma ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor antrenmanın ardından kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.

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