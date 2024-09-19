Hatayspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Hatayspor, ligde 3 puanla 16. sırada bulunan rakibi Bodrum FK karşısında galibiyetle tanışmak istiyor. İşte, Hatayspor-Bodrum FK maçı hakkında bilgiler...



HATAYSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Ligi’in 6'ncı haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.



Hatayspor-Bodrum FK maçı, 20 Eylül Cuma günü yapılacak.



Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Müsabaka, beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.



SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in bay geçtiği 6. haftanın maç programı şöyle:



20 Eylül Cuma:



20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)



21 Eylül Cumartesi:



17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)



22 Eylül Pazar:



17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)



17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)



20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)



23 Eylül Pazartesi:



20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)



20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)