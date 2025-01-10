Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mersin Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. İşte, Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...



Çaykur Rizespor, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü saat:16.00’da Mersin Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor’a konuk olacak.



Müsabaka, Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.



EKSİK OYUNCULAR



Hatayspor’da Cengiz Demir’in kırmızı kart cezalısı olduğu, Jonathan Okoronkwo’nun ise sakatlığının devam ettiği belirtildi.