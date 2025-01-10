Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hatayspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde çıktığı 17 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde de 29 gol gördü. Bordo-beyazlı ekip, 21 puanla 11. sırada yer alan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet hedefliyor. Peki, Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mersin Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. İşte, Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...
Çaykur Rizespor, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü saat:16.00’da Mersin Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor’a konuk olacak.
Müsabaka, Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.
EKSİK OYUNCULAR
Hatayspor’da Cengiz Demir’in kırmızı kart cezalısı olduğu, Jonathan Okoronkwo’nun ise sakatlığının devam ettiği belirtildi.
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