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Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde çıktığı 17 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde de 29 gol gördü. Bordo-beyazlı ekip, 21 puanla 11. sırada yer alan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet hedefliyor. Peki, Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor, Trendyol 'in 19. haftasında Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mersin Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. İşte, Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...

Çaykur Rizespor, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü saat:16.00’da Mersin Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor’a konuk olacak.

Müsabaka, Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

EKSİK OYUNCULAR

Hatayspor’da Cengiz Demir’in kırmızı kart cezalısı olduğu, Jonathan Okoronkwo’nun ise sakatlığının devam ettiği belirtildi.

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