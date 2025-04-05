Hatayspor - Eyüpspor Maçı Ne Zaman? Hatayspor - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak Hatayspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hatayspor - Eyüpspor maçı nerede oynanacak? Hatayspor - Eyüpspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Hatayspor - Eyüpspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Hatayspor - Eyüpspor Maçı Ne Zaman
Hatayspor - Eyüpspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Hatayspor - Eyüpspor maçı 06.04.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Hatayspor - Eyüpspor Maçı Nerede Oynanacak?
Hatayspor - Eyüpspor maçı Mersin Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Hatayspor - Eyüpspor Maçının Hakemleri
Hatayspor - Eyüpspor maçını orta hakem Burak Pakkan yönetecek.
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