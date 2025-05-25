Hatayspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.



Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.



Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.

SARI-LACİVERTLİLER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.



Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel programlarla bitti.



Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.