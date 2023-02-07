Hatayspor futbolcusu Christian Atsu kimdir, nereli?

Forvet bölgesinde görev yapan Ganalı millî futbolcu Christian Atsu 10 Ocak 1992 tarihinde dünyaya geldi. Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giymektedir.



Atsu, kulüple futbol formasyonunu bitirdikten sonra 17 yaşında Porto'ya geçti. 14 Mayıs 2011 tarihinde as takım teknik direktörü André Villas-Boas tarafından Primeira Liga'da karşılaştıkları Marítimo maçında kadroya alındı. Takım arkadaşı Kelvin ile Atsu, 2011-12 sezonu için aynı ligde mücadele eden Rio Ave'ye kiralandı.1 Eylül 2013 tarihinde Atsu, 3,5 milyon £ bonservis karşılığında Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı, ardından hemen 2013-14 sezonunun sonuna kadar Hollanda kulübü SBV Vitesse'e kiralandı13 Ağustos 2014 tarihinde Atsu, 2014-15 sezonunun sonuna kadar diğer Premier League kulübü Everton'a kiralandı.29 Mayıs 2015 tarihinde Atsu, Premier League'e yeni yükselen Bournemouth'a kiralandı.

Kulüp CEO'su Neill Blake, anlaşmayı "büyük bir darbe" olarak nitelendirdi.24 Ocak 2016 tarihinde Atsu, BBC World Service'e verdiği bir röportajda Chelsea'den ayrılacağı ve yakın zamanda Levante'ye transfer olacağı hakkında konuştu. Sonraki gün Levante yerine Málaga'ya kiralandı.



MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Atsu, Gana adına ilk maçına 1 Haziran 2012 tarihinde Lesotho karşısında çıktı ve maçta gol attı. BBC tarafından "mkemmel bir umut" olarak nitelendirilen futbolcu,[26] ESPN tarafından "hızlı ve teknik olarak etkileyici" ve millî takım için geleceğin yıldızı olarak tanımlandı.



2014 FIFA Dünya Kupası kadrosuna seçilen Atsu, grup aşamasında elenen takımın tüm maçlarında ilk 11'de forma giydi.



2015 Afrika Uluslar Kupası'nda Atsu, çeyrek finalde 3-0 yendikleri Gine'ye iki gol attı.[31] Takımının finale kadar gelmesine katkıda bulunan futbolcu, finalde penaltılarda kaybettikleri Fildişi Sahili'ne karşı da forma giydi. Turnuvanın sonunda Turnuvanın Oyuncusu ödülünü ve Gine'ye attığı golle Turnuvanın Golü ödülünü kazandı.



Atsu, evli ve iki çocuk babasıdır.