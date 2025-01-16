Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Süper Lig'de kötü gidişatı durduramayan Hatayspor, 7 maçtır kazanamıyor. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti. İşte, Hatayspor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...



Hatayspor-Galatasaray maçı, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.



Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Maçı Cihan Aydın hakem olarak yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Bersan Duran ve Bahtiyar Birinci üstlenirken, dördüncü hakem olarak Süleyman Bahadır görev yapacak.



GALATASARAY'IN EKSİKLERİ



Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, oynayamayacak.



UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.



23 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.



İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.



Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.



4 İSİM CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

